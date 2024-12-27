Синоптик Тишковец: сугробы в Москве к концу новогодних праздников могут вырасти до 22 см

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве к концу новогодних праздников из-за сильных снегопадов сугробы могут вырасти до 22 сантиметров, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Кроме того, по словам синоптика, 31 декабря Центральную Россию ждет снег с порывистым ветром и метелью.

"Подморозит до минус 3–0 градусов. На дорогах под снегом – гололедица", – добавил эксперт.

При этом в новогоднюю ночь на 1 января в Москве ожидаются переменная облачность без осадков, а также мороз от минус 6 до минус 1 градуса. Кроме того, днем 1 января ожидается снегопад. Температура воздуха составит от минус 3 до 0 градусов. Тишковец добавил, что сугробы вырастут до 10–12 сантиметров.

Между тем в столице 27 декабря ожидаются облачная погода, туман и мелкая морось. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 0 до минус 2 градусов, по области – от минус 2 до 2 градусов.