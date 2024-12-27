Облачность, туман и мелкая морось ожидаются в Москве 27 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, туман и мелкая морось ожидаются в столице в пятницу, 27 декабря. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 0 до минус 2 градусов, по области – от минус 2 до 2 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

До этого москвичей предупредили об опасности гололедицы, которая сохраняется в городе до вечера пятницы, 27 декабря. Кроме того, специалисты предположили, что текущая последняя неделя года в Москве будет теплой и без существенных осадков. В ночь на Новый год морозов также не ожидается.

