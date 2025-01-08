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Новости

08 января, 20:30

Новости

Собянин заявил, что все системы жизнеобеспечения в городе работали штатно в праздники

Собянин заявил, что все системы жизнеобеспечения в городе работали штатно в праздники

Новости часа: коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим до конца праздников

Новости часа: столичные службы обеспечили штатную работу всех систем в праздники

Собянин: все системы жизнеобеспечения в городе работали штатно в праздники

Собянин: 40 площадок принимают участие в проекте "Учебный день в музее"

Собянин рассказал о завершении строительства пожарного депо в ТиНАО

Собянин: в Москве идет прием заявок на пятый поток программы "Академия инноваторов"

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Новости часа: новый учебный корпус появится в Западном Дегунине в 2025 году

Собянин рассказал о строительстве нового учебного корпуса в Западном Дегунине

Все системы жизнеобеспечения в городе в праздники работали штатно. Итоги прошедших выходных подвел Сергей Собянин. С 29 декабря по 8 января коммунальные службы перевели на усиленный режим. Круглосуточно дежурили почти 1,5 тысячи аварийных бригад. Они контролировали все ТЭЦ, котельные, газовые сети и электрические центры питания.

Первые испытания поезда метро с элементами беспилотного управления проведут в этом году. Также в 2025-ом в подземке начнут курсировать новые составы "Москва 2026".

Оттепель, начавшаяся в столице 7 января, а также прошедшие дожди в регионе заметно уменьшили высоту снежного покрова. По данным базовой метеостанции мегаполиса, находящейся на ВДНХ, высота снежного покрова к утру понизилась до девяти сантиметров. Сугробы уменьшились на три сантиметра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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