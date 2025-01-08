Собянин заявил, что все системы жизнеобеспечения в городе работали штатно в праздники

Все системы жизнеобеспечения в городе в праздники работали штатно. Итоги прошедших выходных подвел Сергей Собянин. С 29 декабря по 8 января коммунальные службы перевели на усиленный режим. Круглосуточно дежурили почти 1,5 тысячи аварийных бригад. Они контролировали все ТЭЦ, котельные, газовые сети и электрические центры питания.

Первые испытания поезда метро с элементами беспилотного управления проведут в этом году. Также в 2025-ом в подземке начнут курсировать новые составы "Москва 2026".

Оттепель, начавшаяся в столице 7 января, а также прошедшие дожди в регионе заметно уменьшили высоту снежного покрова. По данным базовой метеостанции мегаполиса, находящейся на ВДНХ, высота снежного покрова к утру понизилась до девяти сантиметров. Сугробы уменьшились на три сантиметра.

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