Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 09:30

Город

Строительство новой поликлиники в Коммунарке планируют завершить в 2025 году

Строительство новой поликлиники в Коммунарке планируют завершить в 2025 году

Около 3 тыс заявок в день приходит на участие в испытаниях российской вакцины от рака

Новости часа: Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

"Мой район. Новости": Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с самым современным оборудованием

Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

"Мой район. Новости": российскую вакцину от рака будут ставить бесплатно

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с 11 многопрофильными операционными

В Москве врачи спасли мужчину с комплексным поражением сонной артерии

Строительство новой поликлиники в Коммунарке планируют завершить в 2025 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание расположено вблизи деревни Столбово. Площадь учреждения превысит 5,5 тысячи "квадратов". Его укомплектуют рентгеновскими аппаратами, ультразвуковым сканером, эндоскопическим, стоматологическим и офтальмологическим комплексами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика