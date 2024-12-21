Строительство новой поликлиники в Коммунарке планируют завершить в 2025 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание расположено вблизи деревни Столбово. Площадь учреждения превысит 5,5 тысячи "квадратов". Его укомплектуют рентгеновскими аппаратами, ультразвуковым сканером, эндоскопическим, стоматологическим и офтальмологическим комплексами.

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