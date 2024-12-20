Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Сергей Собянин открыл пятый по счету флагманский центр в столице. Под него переделали травматологический корпус больницы имени Пирогова. Особая гордость медучреждения – уникальный операционный блок, где могут работать хирурги сразу нескольких профилей.

В здании все продумали до мелочей, чтобы увеличить шанс на спасение жизни в тех случаях, когда счет идет не на минуты, а на секунды. Так, на входе пациентов встречает маршрутизация по системе триаж.

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