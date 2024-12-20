Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 22:15

Новости

Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с самым современным оборудованием

Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с 11 многопрофильными операционными

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на поставку турникетов для транспорта

Сергей Собянин: более 20 офсетных контрактов заключила Москва за восемь лет

Сергей Собянин: на севере Москвы благоустроили два парка и два сквера

Собянин: в гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров

Собянин: в гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров

Собянин: каждый 11-й бизнес Москвы воспользовался городскими мерами поддержки

Сергей Собянин открыл пятый по счету флагманский центр в столице. Под него переделали травматологический корпус больницы имени Пирогова. Особая гордость медучреждения – уникальный операционный блок, где могут работать хирурги сразу нескольких профилей.

В здании все продумали до мелочей, чтобы увеличить шанс на спасение жизни в тех случаях, когда счет идет не на минуты, а на секунды. Так, на входе пациентов встречает маршрутизация по системе триаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоДарья КрамароваАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика