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08 марта, 06:15

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Флагманскому центру НИИ имени Склифосовского исполнился год

Флагманскому центру НИИ имени Склифосовского исполнился год

Более семи тысяч операций провели во флагманском центре института Склифосовского

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Более 7,2 тыс операций провели за год во флагманском центре НИИ им Склифосовского

Флагманский центр НИИ имени Склифосовского отмечает свой первый день рождения. Более 55 тысяч человек получили здесь помощь в течение года, а врачи провели свыше семи тысяч операций.

Работа по новому стандарту позволяет оказывать медпомощь в 1,5 раза быстрее. В приемном отделении флагмана все работает принципу триажа – пациентов распределяют по трем зонам в зависимости от состояния.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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