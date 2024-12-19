В СВАО 100 дворов благоустроили на средства от платных парковок. Как напомнили в Дептрансе Москвы, жители могут сами выбрать, какие работы надо провести в первую очередь. Для этого нужно обратиться к муниципальным депутатам своего района.

На средства от платных парковок уже установлены современные детские городки и новые спортивные площадки. Кроме того, заменили бордюры и асфальт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.