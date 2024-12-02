"Торги Москвы": торги на право реализации МаИП

Москва выставила на торги право строительства на пяти участках земли новых промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Что из себя представляет новый механизм реализации производственных инвестпроектов? Что дает участие в программе МаИП самим предприятиям?

Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.