Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 15:45

Экономика

"Торги Москвы": торги на право реализации МаИП

"Торги Москвы": торги на право реализации МаИП

"Деньги 24": эксперты прогнозируют рост цен на кофе

Москвичам рассказали, во сколько обойдется празднование Нового года

Российские магазины электроники запустили обмен бытовой техники

Курс рубля перешел от плавающего к падающему

"Деньги 24. Итоги": рубль перешел от плавающего курса к падающему

В России бытовая техника подорожает на 20% до конца года

Новости часа: проект поддержки столичных производителей "Сделано в Москве" продолжат

Москва 24 расскажет, вырастут ли цены на масло в ближайшее время

"Деньги 24": сколько будет стоить празднование Нового года

Москва выставила на торги право строительства на пяти участках земли новых промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Что из себя представляет новый механизм реализации производственных инвестпроектов? Что дает участие в программе МаИП самим предприятиям?

Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Читайте также
Программа: Торги Москвы
экономикагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика