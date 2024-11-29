Собянин: программа "Сделано в Москве" объединила более 6 тыс столичных компаний

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект поддержки столичных производителей "Сделано в Москве", который был запущен в 2022 году, будет продолжен. С момента запуска его участниками стали уже свыше 6 тысяч компаний, представляющих малый, средний и крупный бизнес. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



С помощью программы столичные предприятия развиваются, наращивают лояльность потребителей и выходят на новые рынки. Для этого организациям предоставляется возможность онлайн-продвижения на сайте "Сделано в Москве", партнерства с основными маркетплейсами, а также участия в крупных городских мероприятиях.



Москва, по словам мэра, помогает компания продвигаться и на зарубежных рынках. Так, под брендом Made in Moscow столичные предприниматели могут поучаствовать в международных выставках и бизнес-миссиях, разместить товары в иностранных ретейл-сетях, получить услуги экспортных амбассадоров, пройти обучение по программам интенсивной подготовки к экспорту и воспользоваться финансовыми инструментами.



"Свыше 1,5 тысячи московских компаний поставили свои товары и услуги в более чем 110 стран мира с поддержкой города", – резюмировал Собянин.

В третьем квартале текущего года к проекту "Сделано в Москве" присоединились около 500 новых брендов. С начала года предприниматели продали порядка 100 тысяч товаров на сумму 325 миллионов рублей. Только с июля по сентябрь этот показатель достиг 170 миллионов рублей, что втрое больше, чем за весь 2023-й.

Отмечается, что 60% товаров было реализовано на крупных мероприятиях столицы, а также на выставках и в фирменных магазинах. Еще 40% продукции реализовали благодаря онлайн-торговле. С начала года фирменные витрины проекта появились на крупнейших маркетплейсах страны.

