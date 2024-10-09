Число участников программы "Сделано в Москве" превысило шесть тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В третьем квартале текущего года к проекту "Сделано в Москве" присоединились около 500 новых брендов. Всего в программе участвуют более шести тысяч московских предпринимателей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"С начала года предприниматели продали порядка 100 тысяч товаров на сумму 325 миллионов рублей. Только с июля по сентябрь этот показатель достиг 170 миллионов рублей, что втрое больше, чем за весь 2023-й", – поделилась Сергунина.

Отмечается, что 60% товаров было реализовано на крупных мероприятиях столицы, а также на выставках и в фирменных магазинах. Так, около 400 столичных брендов показали свою продукцию на маркете на Болотной площади в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Общий оборот по итогам события составил более 50 миллионов рублей.

Еще 40% продукции реализовали благодаря онлайн-торговле. С начала года фирменные витрины проекта появились на крупнейших маркетплейсах страны. Предпринимателям оказывают помощь не только в регистрации своих страниц в интернет-магазинах, но и в продвижении брендов с помощью акций и рекламных кампаний.

Другим каналом распространения стал сайт "Сделано в Москве", на котором представлено более 29 тысяч наименований разнообразных товаров – от одежды и обуви до детских игрушек и предметов интерьера.

Ранее в рамках проекта "Сделано в Москве" была организована выставка, на которую участники "Московского долголетия" привезли свои изделия. Главная цель мероприятия – показать, что в любом возрасте можно начать свое дело и превратить хобби в бизнес.