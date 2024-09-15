Более 400 московских брендов было представлено на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 400 столичных брендов было представлено на маркете "Сделано в Москве" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Общая выручка за все время его работы превысила 50 миллионов рублей, сообщается на портале мэра и правительства города.

За 39 дней площадку посетили более 150 тысяч человек, в том числе иностранные делегации. Они приняли участие в различных мероприятиях.

На главной сцене Болотной площади прошли образовательная и развлекательная программа. Всего за время работы форума-фестиваля здесь состоялось свыше 500 мероприятий, среди которых более 100 выступлений артистов и различных музыкальных коллективов, свыше 150 лекций столичных предпринимателей и экспертов отрасли.

Кроме того, 4 сентября прошел масштабный показ мод, на котором свыше 100 моделей представили коллекции российских брендов. На показе присутствовали модельеры, телеведущие, журналисты и предприниматели.

Совместно с одним из крупнейших маркетплейсов для гостей подготовили зоны отдыха и установили витрину с 10 готовыми женскими образами из предметов, произведенных отечественными дизайнерами.

Также на маркете организовали тематическую развлекательную и образовательную программы, куда вошли различные патриотические мероприятия. Там провели квизы на знание истории страны и ее героев, мастер-классы для детей по созданию кукол-талисманов и медалей для защитников, спортивные тренировки по боевым искусствам.

Столичные предприниматели, участвовавшие в работе маркета, решили направить 10% от выручки в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы!".

Между тем почти два миллиона человек посетили площадку форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье". Они смогли увидеть выступления более чем 4,5 тысячи артистов, в том числе 31 оркестра. В парке "Зарядье" прошли два фестиваля – "Москва 2030. Культурный город" и "Москва 2030. Город света". Первый объединил разные направления искусства: музыку, театр, балет, кино и моду. Всего на площадке провели 260 мероприятий.

