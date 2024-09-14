Почти 2 млн человек посетили площадку форума-фестиваля "Москва 2030" в "Зарядье"

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Почти два миллиона человек посетили площадку форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье". Они смогли увидеть выступления более чем 4,5 тысячи артистов, в том числе 31 оркестра, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Его организаторы уделили особое внимание синергии искусства и технологий. "Зарядье" превратилось в точку притяжения не только для слушателей, но и для музыкальных коллективов со всего мира", – подчеркнул руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

В парке "Зарядье" прошли два фестиваля – "Москва 2030. Культурный город"и "Москва 2030. Город света". Первый объединил разные направления искусства: музыку, театр, балет, кино и моду. Всего на площадке провели 260 мероприятий.

Перед зрителями выступали солисты Государственного академического Большого театра России, Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", лауреаты международных премий органистка Хироко Иноуэ и скрипачка Аяко Танабе из Японии, а также народные артисты РФ Юрий Стоянов и Дмитрий Маликов, танцовщик Сергей Полунин и многие другие.

Также на площадке "Зарядья" прошел II фестиваль юношеских оркестров мира под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Он собрал более 200 тысяч зрителей, девять музыкальных коллективов и свыше 600 музыкантов из 17 стран.

В рамках Недели театра в парке состоялись спектакли, концерты, театрализованные читки и музыкальные постановки. Гости площадки стали участниками 21 мастер-класса.

Во время дней моды в "Зарядье" организовали показы дизайнеров онлайн-академии брендинга и дизайна Metrics, а также Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина. Импровизированный подиум установили над Москвой-рекой, на парящем мосту.

Вместе с тем в парке состоялся фестиваль медиаарта "Москва 2030. Город света". "Зарядье" украсили два десятка световых и медиаинсталляций, многие из которых специально создали для фестиваля. Огромный медиакуб преобразили в цифровую галерею, где представили 27 художественных работ. Здесь прошли выставки "Взгляд в будущее", "Пространство будущего", "Москва 2030: мечтатели" и "Лето в Москве".

Между тем свыше 520 тысяч человек посетили молодежную точку "Телепорт" за все время работы форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На площадке молодые люди могли построить свой карьерный путь, внести вклад в будущее и определить образ современных молодежных пространств, послушать лекции и другое.

