Проект "Сделано в Москве" обновит товары в магазине кластера "Ломоносов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Перечень товаров обновится во флагманском магазине проекта "Сделано в Москве" в инновационном кластере "Ломоносов", пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент предпринимательства и инновационного развития города.

В этот раз здесь представят осенние коллекции московских брендов, а граждане смогут увидеть их уже в начале октября. Так, всего выберут 25 брендов верхней одежды, обувных аксессуаров, бижутерии, книг, развивающих игр, декора, продуктов питания и косметики. Смена ассортимента происходит каждый сезон, в зависимости от потребностей покупателей, напомнили в департаменте.

Для этого на сайте бизнес.сделановмоскве.рф будут отобраны лучшие фирмы. Подать заявку можно в личном кабинете. В пресс-службе напомнили, что размещение продукции бесплатное.

Кроме новинок, покупателей ждут развлекательная, а также образовательная программы, включая косметические мастер-классы, лекции, розыгрыши призов. Участие в мероприятиях бесплатное и без предварительной регистрации.



Ранее москвичи уже смогли ознакомиться с более 400 столичными брендами – ровно столько было представлено на маркете "Сделано в Москве" в рамках недавно прошедшего форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". За 39 дней маркет посетили более 150 тысяч человек, а общая выручка составила более 50 миллионов рублей.

