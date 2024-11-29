"Известия": производители и торговля договорились снизить цены на молоко и масло

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Производители по договоренности с торговлей и регуляторами начали снижать цены на ряд социально значимых товаров, среди которых молоко и сливочное масло. Об этом пишет газета "Известия".

Источник на рынке сообщил газете, что крупнейшие производители молочной продукции в результате переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами начали обновление ценовой политики по социально значимым продуктам и устанавливают дисконт на продукцию от 10 до 15%.

Генеральный директор одного из поставщиков Анатолий Лосев рассказал о снижении цены на несколько позиций товаров для поддержки социально незащищенных слоев населения. По его словам, на молоко жирностью 2,5% снижение цен составит порядка 10%, а на масло крестьянское жирностью 72% – на 7-10%. Кроме того,сам поставщик просит у торговых сетей снизить наценку еще на 5%.

На данный момент решение о снижении цен по этим товарам принято до конца года. Продление будет зависеть от развития экономической ситуации в начале 2025 года.

В ФАС газете сообщили, что уже ведут работу по стабилизации цен и ограничению торговой наценки. Большинство сетей группы компаний X5, а также "Ашан", "Атак", "Магнит" и "Дикси" поддержали предложение ФАС и расширили перечень товарных позиций с наценкой, ограниченной на уровне 5–10%.

В Минсельхозе заявили, что проводят системную работу, направленную на обеспечение стабильной ситуации на продовольственном рынке, в частности по молочной продукции.

"21 ноября в министерстве прошло совещание с бизнесом по развитию молочного рынка. Участники встречи подтвердили готовность предпринять все возможные усилия для сдерживания роста цен на социально значимую молочную продукцию", – рассказали в министерстве.

В начале октября в Госдуму был внесен законопроект о введении штрафов за завышение цен на социально значимые товары. Основанием будет совершение административного правонарушения на рынке соответствующих продовольственных товаров.

Между тем благодаря проверке Генпрокуратуры РФ две компании, производящие молоко, снизили цены на свою продукцию до прежнего уровня. По утверждению журналистов, с 1 ноября крупнейшие производители этого продукта в России повысили стоимость на 3,4%.

