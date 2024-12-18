Хоккеисты Фетисов и Ковальчук проведут мастер-класс в Парке Горького

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Знаменитые хоккеисты Вячеслав Фетисов и Илья Ковальчук проведут мастер-класс на катке Парка Горького. Об этом пишет российское общество "Знание".

Чемпионы мира не только ответят на вопросы юных хоккеистов, но и сыграют на льду. Мероприятие состоится с 12 до 14 часов в четверг, 19 декабря.

В Москве стартовал ряд хоккейных турниров в рамках проекта "Зима в Москве". Соревнования будут проходить до 1 марта на открытом катке "Локо-лед", расположенном на территории стадиона "РЖД Арена".

Москвичам и гостям города также доступны свыше 340 мероприятий в рамках фестиваля "Московское чаепитие", включая каток в Парке Горького. С 1 декабря по 28 февраля также можно посетить Тверскую площадь, где будут выступления артистов и дегустация новогоднего купажа чая.

Другие мероприятия пройдут в старинных усадьбах Москвы, саду "Эрмитаж", ВДНХ и прочих местах.