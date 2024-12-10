"Мой район. Новости": Москва стала одним из самых комфортных городов для жизни

Эксперты признали Москву одним из лучших городов для жизни и работы. По уровню комфорта она попала в топ-3 наряду с Берлином и Сеулом.

Авторы исследования сравнивали условия в десятке крупнейших городов мира. В рейтинге оказались такие мегаполисы, как Стамбул, Нью-Йорк, Лондон и другие. Оценивались наиболее важные направления: доступность жилья, развитие транспорта, здравоохранения и образования.

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