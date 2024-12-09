В Третьяковке состоялось новогоднее представление для детей участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Третьяковской галерее прошел первый показ театрализованного новогоднего представления для детей участников СВО. В программе приняли участие свыше 350 ребят, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр рассказала, что, помимо столичных учеников из семей участников СВО, в их число также вошли дети – призеры и лауреаты художественных конкурсов департамента образования и науки, а также ребята из городского образовательного проекта "Артерия".

"Новый год – это время чудес и исполнения самых заветных желаний. Очень важно, чтобы каждый ребенок мог почувствовать сказочную атмосферу приближающегося волшебства", – привели слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Показ провели в зале с картинами из выставки "Адепты красного. Малявин & Архипов". Юным гостям рассказали о роли красного цвета в искусстве первой трети ХХ века, особом отношении художников к сохранению русских традиций, а также о влиянии фольклора на русское искусство.

В свою очередь, первый заместитель гендиректора галереи Татьяна Шаршавицкая уточнила, что первое представление запустило серию новогодних елок, которые будут рассчитаны не только на детей, но и взрослых.

"Наша программа предлагает уникальное сочетание творческих, музыкальных, просветительских и игровых элементов в окружении шедевров из коллекции Третьяковской галереи", – заключила она.

Между тем в столице открылось около 30 пунктов сбора подарков проекта "Москва помогает". Все желающие могут принести посылки для бойцов СВО и детей из новых российских регионов. Пункты будут работать до 28 февраля включительно.

Кроме того, еще несколько павильонов в рамках проекта "Зима в Москве" на фестивальных площадках "Московских сезонов" откроются в середине декабря. Обычно в подарок военным приносят термобелье, предметы личной гигиены, носки и перчатки, а детям из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – игрушки, книги и сладкие наборы.