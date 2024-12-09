Флагманский спектакль состоялся в рамках проекта "Зал Зарядье – детям"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Флагманский спектакль "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны" прошел в минувшие выходные в рамках проекта "Зал Зарядье – детям". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу концертного зала "Зарядье".

Гендиректор учреждения Иван Рудин назвал "Волшебную одиссею" увлекательным путешествием симфонического оркестра, которое в игровой форме знакомит детей с музыкой Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Клода Дебюсси и других композиторов.

По его словам, готовить такие события является большой ответственной задачей. Молодые слушатели приходят в концертный зал, делая это впервые в жизни, и от того, какое ощущение ребенок вынесет в душе после первого концерта, зависит его дальнейший интерес к классической музыке, пояснил Рудин.

В ходе спектакля горожане и туристы могли услышать шедевры классической музыки в исполнении Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Отяковский уточнил, что в "Волшебной одиссее" задействовали диджитал-технологии, все виды уличного театра, цирковые номера и воздушную акробатику. Он назвал огромным счастьем видеть эмоции детей после окончания спектакля и знакомить их с академической музыкой.

Спектакли "Волшебная одиссея: приключения оркестра в созвездии Большой Валторны" посетили свыше четырех тысяч человек. Среди них также были многодетные семьи участников СВО.

Между тем руководитель Страдивари-ансамбля Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи считает целью проекта "Зал Зарядье – детям" привлечение новых слушателей и обучение молодой аудитории основам музыки и культуры. С его слов, юных слушателей нужно больше погружать в эти сферы, а также делать так, чтобы молодые люди знали, как приходить в концертный зал, правильно себя вести и слушать музыкальные произведения.