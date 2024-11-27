Дирижер Мариинского театра отметил значимость проекта "Зал Зарядье – детям"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Целью проекта "Зал Зарядье – детям" является привлечение новой аудитории и обучение молодых слушателей основам музыки и культуры. Об этом заявил скрипач, дирижер, руководитель Страдивари-ансамбля Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи.

По его словам, детей следует больше погружать в культуру и музыку. Нужно сделать так, чтобы молодое поколение знало, как приходить в концертный зал, правильно себя вести и слушать музыку, уточнил дирижер.

Настурик-Гершовичи отметил, что его ансамбль будет и дальше проводить концерты для юных слушателей, чтобы те могли насладиться музыкой. Он предполагает, что детям это очень понравится.

Ранее народный артист РФ Евгений Миронов рассказал, что качественные проекты, в том числе "Зал Зарядье – детям", прививают любовь к классической музыке. Он посчитал сложной задачей приучать молодую аудиторию к посещению филармоний, однако "Зарядье", по его мнению, с этим справляется.

Между тем детские мероприятия, проводящиеся в зале "Зарядье", объединили для удобства в один проект. Как подчеркнул гендиректор учреждения Иван Рудин, у "Зарядья" есть большой опыт работы с молодыми людьми.