"Сити": какие концерты пройдут на этой неделе в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку концертов, которые пройдут в Москве на этой неделе. Например певица Анна Асти выступит с программой "Симфония феникса" в сопровождении оркестра "Русская Филармония" в Доме музыки 27 и 28 ноября в 20:00.

Кроме того, Гарик Сукачев выйдет на сцену с шоу "Король проспекта" в честь своего 65-летнего юбилея. Он будет выступать в Live Арене 29 ноября. В свою очередь, группа "Иванушки International" также выступит с двухдневным шоу на сцене "Live Арены" 30 ноября и 1 декабря.

Еще с концертом выступит группа "Танцы минус". Он пройдет в VK Stadium 29 ноября.

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