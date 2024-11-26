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26 ноября, 11:30

Культура

Режиссер Эмир Кустурица рассказал, о каком фильме думал 30 лет

Режиссер Эмир Кустурица рассказал, о каком фильме думал 30 лет

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Эмир Кустурица объявил о своем намерении снять первый русский фильм, работу над которым он обдумывал более 30 лет. Режиссер поделился, что написал сценарий под названием "Как я не снял 'Преступление и наказание'", где речь идет о молодом режиссере, стремящемся экранизировать роман. Кустурица подчеркнул, что идея не была столь очевидной, и он не хочет, чтобы его фильм сравнивали с великими произведениями. 

Кустурица подчеркнул, что великие романы редко становятся хорошими фильмами, и для него важно сохранить их дух и глубину. 

Большое интервью с режиссером Эмиром Кустурицей выйдет во вторник, 26 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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