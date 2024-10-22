Сергей Собянин рассказал, как в Москве увековечили память футболиста Льва Яшина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Во вторник, 22 октября, празднуется 95-летие со дня рождения выдающегося футболиста, олимпийского чемпиона и единственного вратаря в истории, получившего "Золотой мяч", Льва Яшина. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, его имя достойно увековечено в Москве.

Например, в честь Яшина названа улица в районе Некрасовка. Кроме того, имя футболиста носят стадион "Динамо", приверженцем которого спортсмен являлся, и Футбольная академия на его базе. Мэр подчеркнул, что после завершения спортивной карьеры Яшин остался именно в "Динамо" тренировать новое поколение футболистов.

Помимо этого, на территории исторического стадиона "Красный Октябрь" сооружена памятная доска, так как именно в нем футболист начинал свою карьеру. Еще Собянин указал на два памятника у "Динамо" и на Аллее Славы в "Лужниках", а также на мемориальные доски, установленные на двух домах в Москве.

В столице также можно найти памятник, посвященный Юрию Гагарину. Он расположен на одноименной площади и является ее главной достопримечательностью. Недавно там завершились работы по восстановлению.

По словам градоначальника, с годами на памятнике появились многочисленные повреждения, но специалисты все привели в порядок. Очистили стилобат от загрязнений и пятен краски, заменили разрушенные облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском. Кроме того, работы проводились и внутри памятника, в пространстве диаметром один метр.

