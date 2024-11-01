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01 ноября, 21:45

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Мемориальная доска Герою России Евгению Чернышеву открыта в Москве

Мемориальная доска Герою России Евгению Чернышеву открыта в Москве

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Мемориальная доска Герою России Евгению Чернышеву открыта в Москве. Ее установили на фасаде дома на Бескудниковском бульваре, в котором он жил с 1977 года.

Вся жизнь Чернышева была связана с пожарной охраной и погиб он, исполняя свой долг, когда во время одного из пожаров попал под обрушение кровли.

В тот роковой день на месте ЧП под руководством Чернышева удалось спасти пятерых человек. Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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