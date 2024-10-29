Подготовка фонтанов на ВДНХ к зимнему сезону завершена

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Сотрудники комплекса городского хозяйства провели подготовку фонтанов на территории ВДНХ к работе в зимний период, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Провели промывку фонтанов "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос" и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее ВДНХ", – уточнил вице-мэр.

Чтобы сохранить фонтаны, необходимо обеспечить им должный уход, поэтому все работы по очистке проводятся вручную специалистами. По словам Бирюкова, промывка проходила при помощи специальной техники. Позолоченные элементы и мозаика на фонтанах очищались при помощи мягких кистей и раствора лимонной кислоты, гранитные поверхности – аппарата высокого давления.

"Для очистки верхней части фонтана "Золотой колос", высота которого составляет 16 метров, привлекали промышленных альпинистов. Чтобы добраться до фонтана, расположенного в центре 3-го Каменского пруда, использовали лодки", – добавил заммэра.

Кроме того, в холодное время года специалисты тщательно проверяют техническое состояние всех элементов фонтанов. Они осматривают подземные коллекторы, гидравлические системы, насосное оборудование и струеобразующие детали.

Ранее в музее-заповеднике "Царицыно" завершилась подготовка светодинамического фонтана к зиме. Сооружение каждый год накрывают воздухоопорным куполом, который состоит из восьми секторов и центральной соединительной детали. Поддерживать форму купола будет вентилятор, расположенный внутри конструкции.