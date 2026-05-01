Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 10:17

Общество

Метеорологическое лето наступит в Москве 4 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Метеорологическое лето придет в Москву в понедельник, 4 мая. Воздух в этот день прогреется до 23 градусов, что соответствует норме июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Третьего мая до Центральной России доберется субтропическое тепло. В темное время суток не ниже плюс шести – плюс девяти градусов, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 18 – плюс 21 – будет побит рекорд дня", – отметил он.

По словам синоптика, 4 мая максимальная температура составит от 20 до 23 градусов. Кроме того, может быть зафиксирован рекорд тепла. Прежний максимум был выявлен в 1990 году. Он составлял 21,2 градуса.

Вместе с тем, по прогнозу метеоролога, три суточных рекорда тепла – для 5, 6 и 7 мая – могут обновиться в столице. Днем значения поднимутся до 24 градусов, по ночам – до 15.

"Соответственно будут побиты рекорды 2001 года – плюс 18,4, 2008 года – плюс 19,3, 1975 года – плюс 21,5", – добавил Тишковец.

Вместе с тем пятый год подряд май в Москве начинается с заморозков. Минимум в столице составил минус 0,6 градуса. Средней датой последних заморозков в столице в XXI веке считают 27 апреля. При этом самые поздние заморозки в XX веке фиксировались в мегаполисе 15 мая 2004 года.

Москвичам рассказали, какой будет погода в мае

Читайте также


обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика