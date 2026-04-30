Субтропическое тепло придет в Москву 3 мая

Субтропическое тепло ожидается в Москве в воскресенье, 3 мая. В этот день температура поднимется до 20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В темное время суток не ниже плюс 6–9, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 20", – отметил он.

По словам синоптика, утром 4 мая столбики термометров покажут от 8 до 11 градусов, а после полудня воздух прогреется до 20–23 градусов, что соответствует норме июня.

После первых майских праздников москвичей также ждет потепление. Однако тепло не продержится до второй праздничной волны.

Предварительные сценарии говорят о том, что в День Победы столбики термометров будут колебаться в пределах 11–15 градусов. На следующий день станет теплее – до 14–17, а 11-го числа вновь похолодает, и днем будет около 10–12 градусов.