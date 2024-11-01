Аэропорты столичного региона работают штатно на фоне непогоды

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Воздушные гавани столичного региона работают в обычном режиме на фоне непогоды, сообщили представители Росавиации.

"Сейчас аэропорты Московского региона – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский – на фоне дождя в столице и области работают штатно, уходов воздушных судов на запасные аэродромы из-за сегодняшних погодных условий нет", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Дренажные системы аэропорта Домодедово прошли необходимую проверку перед началом холодного сезона и готовы к работе в условиях затяжных дождей, сообщили сотрудники воздушной гавани. Они подтвердили, что прием и выпуск самолетов сейчас проходит штатно, никаких задержек нет.

В Шереметьево и подмосковном Жуковском также отметили, что отправка воздушные судов осуществляется по расписанию.

Циклон "Мартина" принес с собой в Москву плотные облака, затяжные дожди и мокрый снег. Всего может выпасть до 14 миллиметров осадков, а в отдельных районах города – до 20.

В свою очередь, ЦОДД призвал столичных автомобилистов пересесть на метро из-за дождя. Пешеходов попросили быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не приближаться к шатким конструкциям.

