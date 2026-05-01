Мужчина задержан в ходе инцидента рядом со свердловским губернатором

В Екатеринбурге в ходе инцидента с губернатором Свердловской области Денисом Паслером задержан неизвестный мужчина, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона.

В местных СМИ появилось видео, на котором видно, как мужчина во время первомайского митинга в Екатеринбурге попытался бегом приблизиться к Паслеру. Неизвестного остановила охрана и передела правоохранителям для выяснения обстоятельств.

Отмечается, что в ходе происшествия никто не пострадал.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который "разгонял демонов" топором. По внешним признакам 46-летний местный житель находился в состоянии опьянения. Своими действиями он подвергал опасности жизни и здоровье окружающих.

