"360": полицейские обезвредили трех дебоширов в "Москва-Сити"

Фото: Москва 24

Правоохранители задержали трех человек, которые забаррикадировались в апартаментах башни "Нева Тауэрс" в комплексе "Москва-Сити". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что на место инцидента прибыли полицейские и спасатели. При этом мотивы дебоширов еще предстоит выяснить представителям силовых ведомств, говорится в материале.



Об инциденте стало известно в понедельник, 9 февраля. По данным СМИ, неизвестные сначала угрожали взрывом в "Москва-Сити", затем закрылись в одном из номеров и легли спать. В МВД сообщали, что проводят проверку по факту сообщений о противоправных действиях.

Личности звонивших были установлены. По предварительным данным, в момент случившегося они находились в состоянии опьянения. Ожидается, что будет проведена медицинская экспертиза, а затем правоохранители примут процессуальное решение.

До этого неадекватный мужчина устроил дебош в одной из аптек на востоке Москвы. Гражданин стучал по стеклам и витринам, приставал к провизорам и сломал ортопедическое кресло.

Прибывшие на место инцидента сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, им оказался 43-летний мужчина, который, предположительно, находился в состоянии опьянения. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

