Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 11:00

Происшествия
Главная / Новости /

"360": полицейские обезвредили трех дебоширов в "Москва-Сити"

Полицейские обезвредили трех дебоширов в "Москва-Сити" – СМИ

Фото: Москва 24

Правоохранители задержали трех человек, которые забаррикадировались в апартаментах башни "Нева Тауэрс" в комплексе "Москва-Сити". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что на место инцидента прибыли полицейские и спасатели. При этом мотивы дебоширов еще предстоит выяснить представителям силовых ведомств, говорится в материале.

Об инциденте стало известно в понедельник, 9 февраля. По данным СМИ, неизвестные сначала угрожали взрывом в "Москва-Сити", затем закрылись в одном из номеров и легли спать. В МВД сообщали, что проводят проверку по факту сообщений о противоправных действиях.

Личности звонивших были установлены. По предварительным данным, в момент случившегося они находились в состоянии опьянения. Ожидается, что будет проведена медицинская экспертиза, а затем правоохранители примут процессуальное решение.

До этого неадекватный мужчина устроил дебош в одной из аптек на востоке Москвы. Гражданин стучал по стеклам и витринам, приставал к провизорам и сломал ортопедическое кресло.

Прибывшие на место инцидента сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, им оказался 43-летний мужчина, который, предположительно, находился в состоянии опьянения. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Читайте также


происшествиягород

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика