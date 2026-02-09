Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 09:38

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: неизвестные угрожали взрывом в "Москва-Сити"

Неизвестные угрожали взрывом в "Москва-Сити" – СМИ

Фото: Москва 24

Неизвестные угрожали взрывом в деловом центре "Москва-Сити", а затем закрылись в одном из номеров и легли спать, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В настоящий момент личности звонивших установлены. По предварительным данным, они находятся в состоянии опьянения. Будет проведена медицинская экспертиза, после чего правоохранители примут процессуальное решение.

Помимо этого, в пресс-службе столичного ГУ МВД России рассказали, что полиция проводит проверку по телефонным обращениям с сообщениями о различных противоправных действиях.

Ранее в Москве вынесли приговор женщине, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пять раз позвонила по номеру "112" и сообщила, что у нее имеется "полкило динамита" и что она собирается взорвать Красную площадь и поджечь Ленина.

Впоследствии она пояснила, что хотела показать собутыльникам "свою крутость". Сотрудники полиции, задержавшие женщину, взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

Читайте также


происшествиягород

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика