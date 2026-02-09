ТАСС: неизвестные угрожали взрывом в "Москва-Сити"

Фото: Москва 24

Неизвестные угрожали взрывом в деловом центре "Москва-Сити", а затем закрылись в одном из номеров и легли спать, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В настоящий момент личности звонивших установлены. По предварительным данным, они находятся в состоянии опьянения. Будет проведена медицинская экспертиза, после чего правоохранители примут процессуальное решение.

Помимо этого, в пресс-службе столичного ГУ МВД России рассказали, что полиция проводит проверку по телефонным обращениям с сообщениями о различных противоправных действиях.

Ранее в Москве вынесли приговор женщине, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пять раз позвонила по номеру "112" и сообщила, что у нее имеется "полкило динамита" и что она собирается взорвать Красную площадь и поджечь Ленина.

Впоследствии она пояснила, что хотела показать собутыльникам "свою крутость". Сотрудники полиции, задержавшие женщину, взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

