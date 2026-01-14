Житель Узбекистана оштрафован за звонок в полицию с жалобой на Трампа

Фото: depositphotos/BrianAJackson

Суд в Ташкенте назначил мужчине штраф в размере 1,23 миллиона сумов (примерно 100 долларов. – Прим. ред.) за звонок в полицию с жалобой на американского лидера Дональда Трампа. Это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В судебных материалах указано, что мужчина, находясь в нетрезвом виде, позвонил полиции и попросил принять заявление, поданное против Трампа. В свою очередь, правоохранители попросили жителя Узбекистана приехать в ближайшее отделение для составления заявки. Однако тот так и не приехал к полицейским.

В результате мужчине был назначен штраф за ложный вызов специализированных служб. На судебном заседании житель Узбекистана признал свою вину, подтвердив, что был в состоянии алкогольного опьянения. Именно поэтому, как заявил гражданин, он не осознавал последствия своих действий. Также злоумышленник не смог вспомнить смысл своего звонка в полицию.

Ранее в Бурятии задержали мужчину, который совершил ложный вызов на телефон экстренной службы из-за скуки. Он рассказал, что два дня охотился в лесу в соседнем Заиграевском районе с приятелем, после чего знакомый уехал, а он получил травму ноги и заблудился.

По этой причине спасатели обследовали 60 километров тайги в поисках якобы заблудившегося мужчины. Однако охотники и лесозаготовители рассказали, что никого не видели. Позднее выяснилось, что все это время звонивший находился дома в селе Верхние Тальцы. На задержанного составлен административный протокол.

