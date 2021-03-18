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Общество

13:14

Житель Бурятии от скуки позвонил спасателям и сообщил, что заблудился в лесу

общество происшествия регионы

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

В Бурятии задержали мужчину, который совершил ложный вызов на телефон экстренной службы. Спасатели обследовали 60 километров тайги в поисках якобы заблудившегося жителя Хоринского района, который в это время был у себя дома. Об этом сообщает REGNUM.

16 марта 59-летний мужчина позвонил на номер 112 и сообщил, что два дня охотился в лесу в соседнем Заиграевском районе с приятелем, после чего знакомый уехал, а звонивший получил травму ноги и заблудился.

Спасатели отправились обследовать местность, однако встреченные охотники и лесозаготовители рассказали, что в последние дни никого не видели. Операция заняла порядка 10 часов.

Позднее выяснилось, что все это время мужчина находился дома в селе Верхние Тальцы. В разговоре с сотрудником полиции он признался, что позвонил в экстренную службу от скуки.

На задержанного составлен административный протокол. Наказание для мужчины определит суд.

Ранее сообщалось о жителе Владимирской области, угрожавшем взорвать дом. Злоумышленник заперся в квартире, попасть к нему сотрудники полиции смогли лишь через окно.

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