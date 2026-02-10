Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае, в районе Новороссийска. Об этом свидетельствуют данные европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 километрах от станицы Анапской. Очаг при этом залегал на глубине около 10 километров.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отсутствии каких-либо повреждений городской инфраструктуры.

В начале февраля землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Крымского полуострова. Эпицентр находился в Азовском море, в 78 километрах к северо-западу от Керчи и в 35 километрах к северо-западу от Щелкина.

Позже в МЧС уточнили, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения у берегов Крыма не выявлено.