11 февраля, 18:56

Политика

Львова-Белова обвинила Киев в запугивании семей разлучением с детьми

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Киевские власти прибегают к запугиванию семей, угрожая принудительным изъятием детей и эвакуацией, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она прокомментировала принятый Верховной радой Украины закон о принудительной эвакуации детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей, о котором ранее сообщило одно из украинских изданий, ссылаясь на МВД Украины.

По словам омбудсмена, Киев в очередной раз демонстрирует двойные стандарты, действуя вопреки интересам семей и детей. Львова-Белова отметила, что помощь России семьям, желающим выехать в безопасные регионы, украинская сторона называет депортацией. При этом сама киевская власть вместо диалога с семьями выбирает давление и угрозы разлучения, усугубляя положение людей, которые и без того находятся в уязвимой ситуации.

Детский омбудсмен подчеркнула, что насильственное разлучение с родителями всегда становится для ребенка серьезной психологической травмой. В связи с этим она указала на необходимость превентивных мер: важно убеждать родителей покинуть опасную территорию, предоставлять им возможность выбора места временного размещения и предлагать альтернативные варианты эвакуации, не разрушающие семью и учитывающие мнение ее членов.

Ранее Львова-Белова сообщала, что две сестры вернулись в Россию из Украины при посредничестве Катара и при содействии аппарата уполномоченного по правам ребенка. Дети проживали на Украине с бабушкой и дедушкой, а их мать работала в РФ и регулярно их навещала. После начала спецоперации вернуться за дочерьми на Украину женщина уже не смогла.

