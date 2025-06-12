Москалькова призвала Киев обеспечить удерживаемых курских жителей едой и одеждой

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что призвала Украину обеспечить всех удерживаемых жителей Курской области одеждой, питанием и медикаментами в соответствии с Женевской конвенцией. Об этом она рассказала в беседе с журналистами.

"У нас были сведения, что Красный Крест не пускали какое-то время. И сейчас мы настаиваем на том, чтобы Красный Крест посещал наших курских граждан", – цитирует ее ТАСС.

По ее словам, на Украине все еще остаются 34 удерживаемых жителя Курской области. При этом она надеется на исполнение обещаний и договоренностей, включая те, что были достигнуты в рамках прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в части освобождения жителей региона.

Ранее Москалькова рассказывала, что условия содержания удерживаемых на Украине жителей значительно ухудшились. При этом на Родину смогли вернуться 140 курян, но остальные находятся в украинских Сумах. По словам вернувшихся граждан, им начали выдавать только запаренное зерно, что и стало основным продуктом питания.

