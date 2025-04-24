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24 апреля, 03:50

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Москалькова: Киев пока не дал ответ на вопрос о возвращении жителей Курской области

Киев до сих пор не дал ответ на вопрос о возвращении курян – Москалькова

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Украинские власти по-прежнему не дали окончательный положительный ответ на вопрос о возвращении жителей Курской области, которые были вывезены на украинскую территорию. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Ежедневно ведем диалог с Международным комитетом Красного Креста и украинской стороной и надеемся, что разум возьмет верх, международные нормы о возвращении с другой территории к родным и близким на родину наших курских жителей из Сум возобладают", – цитирует омбудсмена ТАСС.

Ранее следственный комитет РФ предъявил обвинение троим военнослужащим из Украины, которые обстреливали жилые дома в селе Ольговка Курской области.

У Запада не получится замолчать и скрыть преступления ВСУ на территории Курской области, отметили в МИД России. Все виновные в преступлениях, совершенных на территории российского региона, будут установлены и понесут заслуженное наказание.

ВС РФ уничтожили отряды ВСУ, пытавшиеся пробраться к хутору Олешня в Курской области

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