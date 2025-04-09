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У Запада не получится замолчать и скрыть преступления ВСУ на территории Курской области, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что западные страны "покрывают и прикрывают" преступления украинской армии.

"Важно, чтобы ничего не было упущено, должна вестись системная работа, несмотря на все попытки, как мы это отмечаем, на Западе замотать, замолчать эту тему", – приводит слова представителя МИД РФ ТАСС.

Захарова подчеркнула, что все виновные в преступлениях, совершенных на территории Курской области, будут установлены и понесут заслуженное наказание.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что зверства ВСУ в Курской области показывают истинное лицо режима президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом дипломат отреагировал на сообщения об обнаружении российскими военными тел семи мирных жителей в освобожденном населенном пункте Русское Поречное.

