СК установит обстоятельства убийства украинскими военными жителя Суджи

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи выясняют обстоятельства убийства Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирного жителя Суджи в Курской области, тело которого с признаками насильственной смерти было найдено в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По факту произошедшего возбуждено дело о теракте. Во время расследования следователи получили сведения, которые позволили сделать вывод о причастности украинских военных к убийству мирного жителя.

Сейчас проводятся следственные мероприятия: опознание потерпевшего и допрос свидетелей. Также сотрудники СК назначили необходимые судебные экспертизы.

"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", – отметили в ведомстве.

Несколькими днями ранее следователи выявили новые факты гибели жителей Суджанского района Курской области от действий украинских военнослужащих. Сотрудники СК установили, что в августе – сентябре 2024 года в селе Казачья Локня ВСУ убили не менее двух человек, укрывавшихся в своих домах.

Также украинские военные занимались мародерством, обстреливали из миномета улицы и умышленно поджигали дома мирных жителей в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье. В связи с этим было возбуждено дело по статьям "Террористический акт" и "Мародерство".

