Мединский показал переданный Киевом список пострадавших от конфликта детей

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Киев передал Москве список детей, которые оказались в трудной ситуации из-за украинского конфликта. Перечень включил 399 фамилий, заявил помощник главы РФ Владимир Мединский.

"Мы наконец получили полный список <...> Как видите, здесь не полтора миллиона и не 20 тысяч", – сказал он, пообещав работать по каждому случаю.

Глава российской делегации уточнил, что вопрос возвращения детей семьям стал центральной темой в рамках второго раунда переговоров. В частности, стороны обсудили, что Москва за последнее время вернула 101 ребенка, тогда как Киев только 22.

Вместе с тем Мединский обвинил Украину в корыстном привлечении внимания европейских политиков темой похищения детей.

"Знаете, они, видимо, посмотрели фильм "Хвост виляет собакой", помните?.. Если вы хотите вышибить слезу, значит, покажите брошенного ребенка, а лучше ребенка с котенком. Вот и показывают", – обратил внимание политик.

По его словам, речь идет о десятках детей, которые не просто не были похищены, а, наоборот, спасены из зоны боевых действий российскими солдатами ценой своей жизни. Руководитель делегации РФ заверил, что власти страны делают все возможное для возвращения несовершеннолетних домой, в том числе ищут их родителей.

Более того, политик акцентировал внимание на ответственном отношении военнослужащих РФ к детям, аналогичном отношению советских солдат в Берлине.

"Наши солдаты ведут себя так, как вели советские солдаты в Берлине. Помните, там в центре Берлина стоит памятник живому солдату, сержанту (Николаю. – Прим. ред.) Масалову, который из-под огня вытаскивал немецких детей. Вот то же самое происходит у нас", – подчеркнул Мединский.

Он призвал Украину прекратить "постыдную пиар-кампанию" по этому вопросу, поскольку никому лучше от нее не становится.

"Каждый ребенок обязательно найдет своих родителей. Все семьи воссоединятся. И с той, и с другой стороны, мы над этим работаем", – заключил он.

Россия также продолжает работу над передачей пленных Украине и возвращении своих граждан на родину. В частности, стороны договорились на паритетной основе передать от 1 000 до 1 200 тысяч человек с каждой стороны. В их число войдут тяжелобольные и тяжелораненые по принципу "все на всех". По аналогичному принципу будут обменены солдаты в возрасте до 25 лет.

Кроме того, Москва на следующей неделе отправит на Украину 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Специалисты уже идентифицировали их, проведя тесты ДНК.