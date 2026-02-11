На Кубани усилят меры безопасности после ЧП в техникуме Анапы

Фото: 123RF.com/bonilook

Власти Краснодарского края усилят меры безопасности в образовательных организациях после инцидента со стрельбой в индустриальном техникуме Анапы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр образования и науки региона Елена Воробьева.

"Сегодня в министерстве образования и науки Краснодарского края состоялось оперативное совещание с руководителями государственных и частных образовательных организаций <...> об усилении мер обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций", – отметила глава регионального ведомства.

Также уточняется, что первый заместитель министра Сергей Пронько уже выехал в Анапу для контроля выполнения мер безопасности на месте.

Инцидент со стрельбой в техникуме Анапы произошел 11 февраля. В результате происшествия погиб охранник, успевший оповестить о ЧП правоохранителей. Еще двое получили ранения средней степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Стрельбу открыл студент учебного заведения 2008 года рождения. По имеющейся информации, он использовал неустановленное оружие и имел при себе разгрузку с патронами. Злоумышленник был задержан.

СМИ сообщают, что молодой человек состоял в тематических онлайн-чатах, где в 2023 году упоминал идею минирования школы.