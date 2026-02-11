В РФ призвали усилить контроль за ношением оружия после стрельбы в Анапе

Фото: телеграм-канал Baza

В России необходимо усилить контроль за ношением оружия, а также проверять всех владельцев на хранение арсенала в специально оборудованных металлических шкафах. Соответствующий призыв высказал член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов.

Таким образом эксперт прокомментировал стрельбу, произошедшую в индустриальном техникуме в Анапе. В частности, по его мнению, в обязанности участковых, правоохранительных органов, а также сотрудников Росгвардии должны войти проверки наличия таких стеллажей, а также соблюдения правил хранения оружия.

"И, наверное, какие-то пройдут рейды по проверкам у всех владельцев огнестрельного оружия, охотничьего, другого о правилах хранения", – заявил Попов в интервью радио Sputnik.

Вместе с тем подполковник предложил проводить разъяснительные мероприятия в учебных заведениях о терроризме аналогично тому, как сейчас ведется работа по борьбе с мошенничеством.

О стрельбе в анапском техникуме стало известно 11 февраля. В результате ЧП погиб охранник, еще два человека получили ранения средней степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Огонь открыл студент учебного заведения 2008 года рождения. Сообщалось, что он использовал неустановленное оружие, а также имел при себе разгрузку с патронами. Злоумышленник был оперативно задержан. Как выяснили СМИ, молодой человек состоял в тематических чатах, где в 2023 году писал о якобы минировании школы.

