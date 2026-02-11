Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 17:21

Общество

В РФ призвали усилить контроль за ношением оружия после стрельбы в Анапе

Фото: телеграм-канал Baza

В России необходимо усилить контроль за ношением оружия, а также проверять всех владельцев на хранение арсенала в специально оборудованных металлических шкафах. Соответствующий призыв высказал член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов.

Таким образом эксперт прокомментировал стрельбу, произошедшую в индустриальном техникуме в Анапе. В частности, по его мнению, в обязанности участковых, правоохранительных органов, а также сотрудников Росгвардии должны войти проверки наличия таких стеллажей, а также соблюдения правил хранения оружия.

"И, наверное, какие-то пройдут рейды по проверкам у всех владельцев огнестрельного оружия, охотничьего, другого о правилах хранения", – заявил Попов в интервью радио Sputnik.

Вместе с тем подполковник предложил проводить разъяснительные мероприятия в учебных заведениях о терроризме аналогично тому, как сейчас ведется работа по борьбе с мошенничеством.

О стрельбе в анапском техникуме стало известно 11 февраля. В результате ЧП погиб охранник, еще два человека получили ранения средней степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Огонь открыл студент учебного заведения 2008 года рождения. Сообщалось, что он использовал неустановленное оружие, а также имел при себе разгрузку с патронами. Злоумышленник был оперативно задержан. Как выяснили СМИ, молодой человек состоял в тематических чатах, где в 2023 году писал о якобы минировании школы.

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе

Читайте также


обществопроисшествиярегионы

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика