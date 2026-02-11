Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 19:17

Наука

Самый крупный за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля

Фото: depositphotos/sdecoret

Самый крупный за последний год астероид 162882 пролетит на безопасном расстоянии от Земли в субботу, 14 февраля. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

Размеры космического объекта близки к 1 километру. Ожидается, что он пройдет на расстоянии в несколько миллионов километров от планеты.

"Объект является самым крупным из пролетавших за последний год в зоне радиусом 7,5 миллиона километров вокруг планеты, попадание в которую автоматически зачисляет тело в потенциально опасные", – добавили в РАН.

Ученые подчеркнули, что реальной угрозы для Земли астероид не представляет. Вероятность столкновения с планетой также считается равной нулю.

По оценке Европейского космического агентства, ближайший крупный объект, имеющий ненулевую вероятность падения на Землю, – астероид 2017 SH33. Для него существует примерно 1 шанс на 150 миллионов упасть на Землю 30 апреля.

Самую высокую вероятность столкнуться с планетой в 2026 году имеет 10-метровый камень 2013 TP4.

Ранее яркий огненный шар пролетел в небе над Токио и Канагавой. По данным пользователей соцсетей, светящийся объект был замечен в 14:59 по московскому времени. Записи данного явления были сделаны в деревнях рядом с горой и в обсерватории в Нагано. Также объект сняли в кружке астрономии и метеорологии в школе Токио.

Читайте также


наука

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика