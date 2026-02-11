Самый крупный за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля

Фото: depositphotos/sdecoret

Самый крупный за последний год астероид 162882 пролетит на безопасном расстоянии от Земли в субботу, 14 февраля. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

Размеры космического объекта близки к 1 километру. Ожидается, что он пройдет на расстоянии в несколько миллионов километров от планеты.

"Объект является самым крупным из пролетавших за последний год в зоне радиусом 7,5 миллиона километров вокруг планеты, попадание в которую автоматически зачисляет тело в потенциально опасные", – добавили в РАН.

Ученые подчеркнули, что реальной угрозы для Земли астероид не представляет. Вероятность столкновения с планетой также считается равной нулю.

По оценке Европейского космического агентства, ближайший крупный объект, имеющий ненулевую вероятность падения на Землю, – астероид 2017 SH33. Для него существует примерно 1 шанс на 150 миллионов упасть на Землю 30 апреля.

Самую высокую вероятность столкнуться с планетой в 2026 году имеет 10-метровый камень 2013 TP4.

Ранее яркий огненный шар пролетел в небе над Токио и Канагавой. По данным пользователей соцсетей, светящийся объект был замечен в 14:59 по московскому времени. Записи данного явления были сделаны в деревнях рядом с горой и в обсерватории в Нагано. Также объект сняли в кружке астрономии и метеорологии в школе Токио.