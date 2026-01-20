Первое в мире видео вращающейся черной дыры появится к концу 2026 года

Астрономы сообщили, что в 2026 году планируют сделать первое в мире видео вращающейся черной дыры. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Когда в 2019 году была получена первая в истории фотография черной дыры (точнее, ее тени на аккреционном диске), ученые ликовали. Гигантский объект, расположенный в центре галактики Messer 87 (M87), был снят в радиодиапазоне с помощью Телескопа горизонта событий. Собственно, это не один телескоп, а целый массив антенн, разбросанных по разным странам и континентам. Данные с них объединяются, чтобы таким способом имитировать гигантский телескоп, диаметр которого сравним с диаметром Земли. Чувствительность системы в тысячи раз больше любой одиночной антенны, и это позволяет получать данные от объектов, ранее недоступных для изучения. В 2022 году фотографию улучшили, повысив ее четкость, – для этого потребовалось три года дополнительных вычислений и обработки новых данных.

Судя по всему, еще больше повысить качество этого изображения в ближайшее время не получится – оно сделано на пределе сегодняшних технических возможностей. Поэтому астрономы решили сделать не фото, а видео. Впрочем, строго говоря, это все равно будет набор из нескольких фотографий – ученые будут снимать черную дыру М87 два месяца, с апреля по март 2026 года с интервалом в три дня. "Склеив" снимки и получив движущееся изображение, астрофизики надеются увидеть, как вращается аккреционный диск – сильно разогретое вещество вокруг черной дыры. Исследователи уверены, что это ускорит развитие астрономической науки на порядок. Дело в том, что мы до сих пор не знаем, с какой скоростью вращаются черные дыры, а от этой информации зависят наши представления об их природе.

Черная дыра М87 имеет массу, в 6 миллиардов раз превышающую массу Солнца, а ее размер сопоставим с размером всей Солнечной системы. Наука пока не понимает, как именно черные дыры достигают таких гигантских размеров. Если окажется, что М87 вращается очень быстро, то это будет означать, что она растет в основном за счет поглощения вещества из аккреционного диска. Если же скорость будет не слишком высокой, то можно будет сделать вывод, что черные дыры растут за счет взаимного слияния – и каждое такое объединение замедляет вращение. Кроме того, видео должно помочь в изучении еще одного явления – джетов или релятивистских струй. Это сверхмощные потоки плазмы, вырывающиеся из центров галактик. Их энергия настолько велика, что способна даже влиять на процессы звездообразования, замедляя рождение новых звезд.

Несмотря на то что съемка "фильма" намечена на эту весну, ждать готового результата придется довольно долго. Одна из причин заключается в том, что придется обрабатывать огромное количество данных, измеряемых петабайтами, а даже самые мощные компьютеры не могут делать это быстро. Но такое количество информации вызывает и дополнительную трудность: ее невозможно передать по существующим системам связи, их пропускная способность недостаточна. А некоторые радиотелескопы, входящие в массив, вообще расположены в Антарктиде, с которой до сих пор не налажена быстрая интернет-связь. Поэтому придется дождаться антарктического лета, когда диски с полученными данными можно будет перевезти на кораблях, и только тогда начнется обработка. Так что астрономы сообщают, что по самым оптимистичным прогнозам первое в мире видео черной дыры можно будет увидеть только к концу 2026 года, ориентировочно в декабре.

Что ж, ради такого зрелища мы вполне готовы запастись терпением и подождать почти год.

Хотя...