Ученые определили, в каком возрасте происходят "скачки старения" людей

Генетики из Стэнфордского университета рассказали, что в процессе старения человека происходят два резких скачка: один в среднем возрасте 44 года, а другой – около 60. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Возможно, кто-то из вас однажды смотрел на своего знакомого с мыслью: "Как-то он резко постарел". Вполне возможно, что это действительно так, просто вы застали его в возрасте "скачка старения". Согласно исследованию молекулярных изменений, связанных со старением, у людей происходит два таких скачка.

Приход старости – это сложный процесс, связанный с повышенным риском развития различных болезней. Ученые исследовали биологию этого явления, наблюдая за группой из 108 добровольцев, которые в течение нескольких лет сдавали биологические образцы раз в несколько месяцев. Выяснилось, что при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях или болезни Альцгеймера риск не увеличивается постепенно, а резко возрастает после определенного возраста. Поэтому генетики решили подробнее изучить биомаркеры старения. Они исследовали молекулы РНК, белки, липиды и микробиом – всего 135 239 биологических характеристик. Все данные были обработаны в поисках закономерностей, и результат показал нелинейность возрастных изменений.

Наибольший пик изменений пришелся на возраст после 40, еще один, чуть менее выраженный, обнаружился на отметке 60 лет. В первом скачке были обнаружены изменения в молекулах, связанных с метаболизмом липидов, кофеина и алкоголя, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями в работе кожи и мышц. Второй всплеск изменений оказался связан с метаболизмом углеводов и кофеина, сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоянием кожи и мышц, иммунной регуляцией и функцией почек. Двойной скачок был найден специалистами в изменениях подавляющего большинства маркеров: примерно 81% изученных молекул показывали именно такие результаты.

Поначалу исследователи решили, что скачок старения для женщин после 40 лет связан с менопаузой. Но сравнив результаты с мужскими тестами, удалось обнаружить, что и представители сильного пола больше всего меняются именно в этом возрасте. Это означает, что механизмы возрастных изменений едины для всех, и по силе воздействия на организм они более универсальны и более значимы для организма.



Впрочем, авторы исследования не утверждают, что обнаружили новый закон природы. Исследователи считают, что их выборка была недостаточной и не позволяет делать какие-то глобальные выводы. Во-первых, добровольцев было чуть больше сотни, а для выдвижения новой научной теории это число должно измеряться тысячами. Во-вторых, возраст пациентов – от 25 до 70 лет – возможно, на возрастном графике старения человека есть и другие всплески, не поместившиеся в эти пределы. А в-третьих, несмотря на огромное количество полученных данных о почти 150 тысячах биомаркеров, этого тоже недостаточно для далеко идущих обобщений.

Сейчас университет готовится к проведению еще более масштабных исследований с привлечением большего количества людей и использованием искусственного интеллекта для подсчета результатов. Предполагается, что, если данные об ускорении старения в определенном возрасте подтвердятся, это может дать повод для пересмотра всего подхода к здравоохранению. Проще говоря, в 40 и 60 лет человеку придется пристальнее присматриваться к своему здоровью и чаще навещать докторов. Хотя нам кажется, что это и так происходит само собой.

