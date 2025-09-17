Китайские ученые протестировали инъекцию долголетия

Китайские ученые успешно протестировали экспериментальную инъекцию, способную замедлять процессы старения. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Люди всегда хотели жить как можно дольше, в этом нет ничего удивительного. И казалось, что человечество уверенно идет в нужном направлении: средняя продолжительность жизни неуклонно (хоть и довольно медленно) увеличивалась. На то, чтобы добраться от средневекового показателя в 30–35 лет до сегодняшних 70, потребовалось несколько столетий, но прогресс все равно очевиден. Конечно, главная причина этого – развитие науки и медицины. Во-первых, на невысокую среднюю продолжительность жизни всегда влияла высокая детская смертность, которую в наши дни ученым и врачам удалось сильно уменьшить. А во-вторых, если задуматься, ни диета, ни спорт не оказывают на количество прожитых лет заметного влияния: неандертальцы, питавшиеся исключительно натуральными продуктами и уж точно не избегавшие физических нагрузок, жили приблизительно по 20 лет. Лишь с появлением современной медицины стало возможным продлить "срок эксплуатации" человеческого организма.

Однако в последнее время скорость, с которой увеличивалась средняя продолжительность жизни, замедлилась. Исследователи начали высказывать мнение, что, вероятно, мы достигли максимума, перешагнуть за который уже не сможем. Изменить ситуацию могло лишь какое-нибудь революционное открытие, и, похоже, ученым удалось его совершить.

В работе, опубликованной в журнале Cell, китайские исследователи сообщают: генетически модифицированные стволовые клетки могут не только останавливать старение, но и обращать вспять его клинические и функциональные негативные последствия. При внутривенном введении эти "заряженные" клетки запускают процесс омоложения по трем направлениям: улучшают когнитивные функции, укрепляют кости и восстанавливают репродуктивное здоровье, и все это без каких-либо побочных эффектов.

Эксперимент проводился в течение 44 недель, в качестве подопытных в нем участвовали пожилые яванские макаки. Модифицированные стволовые клетки содержат геропротекторный ген FOXO3, который, по сообщению ученых, является мощным средством против старения. Он активирует механизмы долголетия, укрепляя клетки и помогая им противостоять разрушительному воздействию времени. Стареющий организм – это агрессивная среда, в которой окислительный стресс и системное воспаление могут привести к гибели пересаженных клеток. Но в организме старых макак эти клетки не просто выжили – они произвели системный откат возрастных изменений. Результаты впечатляют: улучшились функции мозга, укрепился скелет, восстановилась репродуктивная функция, а клеточное старение и количество воспалений значительно снизились. Макаки не просто старели медленнее – у них наблюдались признаки омоложения во многих системах организма.

Конечно, это не первая попытка ученых победить старость. Были разработаны и другие методы, которые тем не менее оказались несостоятельными. Какие-то из них омолаживали червей, но не работали на мышах. Другие восстанавливали организмы грызунов, но были бесполезными для приматов. Но теперь преодолен и этот рубеж: наши ближайшие соседи на эволюционном древе оказались восприимчивы к модифицированным стволовым клеткам. Следующим в очереди на испытания должен стоять человек. Конечно, это не означает, что антивозрастная терапия станет доступной всем в самом ближайшем будущем.

Хотя…

