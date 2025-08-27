Китайские ученые придумали робота, который сможет вынашивать детей

Китайская технологическая компания заявила, что собирается сконструировать первого в мире робота-андроида с искусственной маткой, который сможет вынашивать детей. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

На Всемирной конференции по робототехнике 2025 года в Пекине основатель Kaiwa Technology и сотрудник Наньянского технологического университета Чжан Цифен представил идею робота, выполняющего функции суррогатной матери. По словам Цифена, это будет не просто инкубатор, а человекоподобный робот, оснащенный искусственной маткой в брюшной полости, способный воспроизвести весь процесс вынашивания живого плода.

Самая наукоемкая разработка проекта – искусственная матка, поддерживающая развитие зародыша в искусственной амниотической жидкости и подающая питательные вещества через силиконовую пуповину. Это невероятно сложная задача, но компания заявляет, что технология уже отработана в лабораторных условиях и теперь ее нужно всего лишь интегрировать в андроида. Чжан Цифен заявил, что первый прототип "беременного робота" будет сконструирован в течение года, а цена готовой модели составит около 100 000 юаней (примерно 14 000 долларов, то есть в районе 1 129 578 рублей по нынешнему курсу).

Новость эта настолько ошеломительна, что поверить в ее правдивость довольно сложно. И вопросы здесь вызывает буквально каждый пункт. Начнем с главного – искусственной матки. К сегодняшнему дню уже создано несколько прототипов такого устройства – официально о них сообщают научные институты нескольких стран.

В 2017 группой исследователей в Детской Больнице Филадельфии был проведен эксперимент по выращиванию четырехмесячных эмбрионов ягненка. На протяжении 28 дней ягнята находились в герметичных пакетах с обогащенным физиологическим раствором. К пуповинам плодов были присоединены аппараты для насыщения крови кислородом и питательными веществами. Эксперимент прошел удачно: восемь ягнят, за состоянием здоровья которых велось пристальное наблюдение, демонстрировали нормальное развитие. Спустя четыре года группа израильских ученых смогла вырастить в инкубаторе мышиные эмбрионы с 5-й по 11-й день развития (обычный срок беременности мыши – 19 дней). Но их не снабжали кислородом и питательными веществами через плаценту, поэтому после этого срока плоды погибали.

Экспериментов с человеческими эмбрионами не проводилось, по крайней мере сообщений об этом нет. Да, сегодня существуют так называемые кувезы – устройства, в которые помещают недоношенных детей. Но младенцы в них находятся в воздушной среде, да и то, лишь с 22-й недели развития. И поэтому очень странно звучит заявление о том, что уже через год полнофункциональная искусственная матка появится в свободной продаже.

И точно такой же несбыточной фантастикой выглядит обещание встроить ее в человекоподобного робота. Начнем с того, что даже те искусственные матки, в которых выращивали эмбрионы мышей, представляют собой сложный комплекс аппаратуры, занимающий целую комнату, а для инкубатора, в котором вынашивали ягнят, потребовалось в несколько раз больше места. Искусственная матка для человеческих детей никак не может оказаться настолько компактной, чтобы поместиться в корпус робота размером с человека.

Мало того, в этом андроиде должны помещаться и остальные системы, что тоже невозможно на данном этапе развития технологий. И совсем уж невероятной выглядит озвученная цена – такая сложная система никак не может стоить как подержанный автомобиль. Одним словом, заявление о "беременном роботе", скорее всего, – лишь пиар-ход компании.

Хотя…