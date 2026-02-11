11 февраля, 20:08Экономика
Росфинмониторинг внес компанию "Рижский хлеб" в перечень террористов и экстремистов
Компания "Рижский хлеб" включена в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.
Согласно информации ведомства, в список также внесено объединение, членами которого являются гражданин Латвии Нормундс Бомис и гражданка Украины Татьяна Приходько. Соответствующие сведения размещены на официальном сайте Росфинмониторинга. Иные подробности и основания принятого решения в опубликованных материалах не уточняются.
Московский городской суд ранее вынес решение о признании книги Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и терорристов Росфинмониторинга) "Как убить дракона" экстремистским материалом. В ходе судебного разбирательства было установлено, что данное произведение доступно в сети Интернет.
Суд обосновал свое решение тем, что книга, по мнению инстанции, формирует негативное и критическое отношение к действующей власти в России, а также содержит призывы к ее смене, в том числе с применением насилия, что противоречит российскому законодательству.