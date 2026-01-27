Форма поиска по сайту

27 января, 17:30

Политика

Прокуратура Москвы утвердила обвинение Ходорковскому по делу о фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/dpa/Sven Hoppe (Михаил Ходорковский признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Прокуратура Москвы утвердила обвинение политику и предпринимателю Михаилу Ходорковскому (внесен в реестр иноагентов в РФ, признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом) по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

По данным прокуратуры, в сентябре 2022 года и июле 2024 года Ходорковский, находясь за границей, опубликовал на своей странице в одной из соцсетей пост, в котором были выявлены фейки о действиях российской армии против мирных граждан в зоне спецоперации.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ходорковский проходит в качестве фигуранта по нескольким уголовным делам. Первое касается фейков о ВС РФ, в рамках которого его в начале 2024 года объявили в розыск. Политик был также заочно арестован. Помимо этого, суд конфисковал дома бизнесмена и других членов руководящего состава "ЮКОСа" в Подмосковье.

В октябре 2025-го против Ходорковского были возбуждены дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, а также о публичных призывах к террористической деятельности.

По версии следствия, "Антивоенный комитет России" (признан нежелательной организацией в РФ), членом которого является в том числе Ходорковский, одобрил в Берлине устав о ликвидации власти России и организовал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) "учредительное собрание" как альтернативу правительству.

Кроме того, Ходорковский и члены АКР спонсировали военизированные нацподразделения Украины, признанные террористическими, а также набирали людей в формирования для насильственного захвата власти в России.

