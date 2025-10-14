Дело о терроризме заведено против Ходорковского и членов "Антивоенного комитета России"

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET (Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ)

Уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества возбуждено против экс-главы нефтяной компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов в РФ) и в отношении еще 22 членов "Антивоенного комитета России" (признан нежелательной организацией в РФ). Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным российских спецслужб, 30 апреля 2023 года организация одобрила в Берлине устав, в котором говорится о необходимости ликвидации действующей власти России. В октябре 2025 года при участии данного движения в Парламентской ассамблее Совета Европы была организована платформа российских демократов, которая позиционируется Ходорковским как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива российской власти.

В ведомстве обратили внимание, что Ходорковский и члены "АКР" спонсируют военизированные нацподразделения Украины, признанные в РФ террористическими, а также набирают людей в формирования для насильственного захвата власти в России.

Сейчас в отношении Ходорковского и его сообщников проводятся следственные мероприятия. В ФСБ России пообещали привлечь к ответственности лиц, которые причастны к деятельности "АКР".

Также против Ходорковского было возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.

Движение "АКР" было создано в феврале 2022 года. В его состав входят:



экс-премьер России Михаил Касьянов (внесен в реестр иноагентов в РФ) ;

; галерист Марат Гельман (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) (признан иноагентом в РФ) ;

; экономист Сергей Гуриев (внесен в реестр иноагентов в РФ) ;

; журналист Евгений Киселев (внесен в реестр иноагентов в РФ) ;

; предприниматель Михаил Кокорич (внесен в реестр иноагентов в РФ) ;

; бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) (признан иноагентом в РФ) ;

; политолог Екатерина Шульман (внесена в реестр иноагентов в РФ) ;

; актер Артур Смольянинов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) (признан иноагентом в РФ) ;

; политик Леонид Гозман (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) (признан иноагентом в РФ) ;

; политик Владимир Кара-Мурза (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) (признан иноагентом в РФ) ;

; бывший зампред Центробанка России Сергей Алексашенко (внесен в реестр иноагентов в РФ) ;

; экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (внесен в реестр иноагентов в РФ) ;

; бизнесмен Борис Зимин (внесен в реестр иноагентов в РФ) ;

; бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен в реестр иноагентов в РФ) ;

; биолог Евгений Кунин (внесен в реестр иноагентов в РФ) ;

; юрист Елена Лукьянова (внесена в реестр иноагентов в РФ) ;

; политолог Юрий Пивоваров (внесен в реестр иноагентов в РФ) ;

; вирусолог Константин Чумаков (внесен в реестр иноагентов в РФ) ;

; журналистка Анастасия Шевченко (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) (признана иноагентом в РФ) ;

; прозаик и журналист Виктор Шендерович (внесен в реестр иноагентов в РФ) ;

; философ Кирилл Мартынов (внесен в реестр иноагентов в РФ) ;

; политик Максим Резник (внесен в реестр иноагентов в РФ) .

По статье об организации террористического сообщества всем вышеперечисленным лицам грозит пожизненный срок, по статье о насильственном захвате власти – до 20 лет тюрьмы, а по статье об участии в террористическом сообществе – до 15 лет тюрьмы.

В начале прошлого года Ходорковского объявили в розыск после того, как против него было возбуждено уголовное дело о фейках о российской армии. Спустя время суд конфисковал дома бизнесмена и других членов руководящего состава "ЮКОСа" в Московской области.

