Суд изъял 1,4 млрд рублей у Ходорковского и Лебедева по иску прокуратуры

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Мещанский суд Москвы изъял около миллиарда рублей и свыше 1,8 миллиона долларов с бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) и экс-главы МЕНАТЕПа Платона Лебедева, передает РИА Новости.

Согласно материалам дела, Ходорковский и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре. Также для этих же целей они создали холдинг, включающий различные компании. Выручку с них они копили на банковских счетах.

При этом на сегодняшний день подсудимые не возместили ущерб по возбужденному в ноябре 2005 года исполнительному производству, которое до сих не завершено. Однако подставные организации, задействованные ответчиками в преступных схемах, за исключением ООО "Сибирская лизинговая компания", ликвидированы без установления правопреемства.

В рамках расследования по ОАО "НК "ЮКОС" денежные средства были обнаружены на счетах в банке "Траст". В Генпрокуратуре посчитали, что деньги подлежат обращению в доход государства в счет погашения долга. Кроме того, надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры в виде ареста счетов, открытых в "Трасте".

В начале 2024 года Ходорковского объявили в розыск после возбуждения против него уголовного дела о фейках о ВС РФ. Потом суд конфисковал дома бизнесмена и других членов руководящего состава ЮКОСа в Московской области.